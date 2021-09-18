藝人徐若瑄分享舉辦茶泡飯宴會，為從美國返台隔離14天出關的藝人王力宏接風，遭外界質疑違反自主健康管理規定。北市副市長黃珊珊18日表示，該案看起來是在自主健康管理期間參加朋友聚餐、聚會，已違反規定將在上班日依法裁處。

黃珊珊今在北市防疫記者會說明，自主健康管理有很多人對規定不是那麼清楚，重點在於自主健康管理期間，禁止與他人從事近距離或群聚型活動，例如聚餐、聚會、公眾聚會或其他相類似活動，但王力宏看起來是在自主管理期間參加朋友聚餐、聚會，已違反規定將在上班日依法裁處。

台北市副市長黃珊珊。（摘自台北市長柯文哲臉書）

北市衛生局說，王力宏居家檢疫期間為8月31日至9月14日，自主健康管理期間為9月15日至9月21日，王力宏在9月16日至朋友家中聚會，違反自主健康管理期間應禁止與他人從事近距離或群聚行活動，如聚餐、聚會、或其他相類似的活動等規定，將依《傳染病防治法》第58條及其罰則第69條處1至15萬元罰鍰。