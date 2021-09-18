中職新洋將來台專案申請18日經中央疫情指揮中心核定通過，不過樂天桃猿目前沒有找新洋將的打算；雖然沒有新洋將來台打算，但猿隊與日職樂天金鷲將會有教練上的交流，金鷲那邊將會有1名日籍投手教練來台。

台灣因疫情進行邊境管制，導致中職各隊新洋將進不來，針對此事日前中職代表各球團向體育署提出專案申請，18日經中央疫情指揮中心核定通過。

聯盟已立即通知各球團進行後續相關作業，同時，相關主管單位將會陸續通知外館協助辦理簽證事宜，以使各球團外籍教練、選手能夠順利入台。

對此猿隊總教練曾豪駒表示，目前球隊沒有新洋將人選，暫時就是以霸林爵、毆飛登、豪勁、狂威4名洋將去做輪替，「目前洋將表現挺穩的，歐飛登也找到自己的節奏，表現越來越好。」

至於會有日籍投手教練來台，到二軍協助農場，曾總認為這是好事，「之前因為疫情卡在工作證進不來，現在如果開放可能近期就會有消息，目前先是教練間的交流，未來也是有可能有球隊間的交流，我們也是希望能與日職球隊交流、提升能力，但也是要等疫情趨緩。」