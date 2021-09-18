姚淳耀、鄭人碩、范少勳今出席金穗獎頒獎典禮。（粘耿豪攝）

金鐘準視后蔡嘉茵首度主持頒獎典禮。（粘耿豪攝）

李烈首次擔任金穗獎評審團主席。（粘耿豪攝）

第43屆金穗獎頒獎典禮18日登場，共有415件作品報名創新高，最終入圍66件作品搶高達540萬元的總獎金。金穗獎是影壇新人搖籃，曾是該獎出身的國際大導李安也特地錄製影片鼓勵：「我也希望一代一代的電影人能夠摸到金穗，再實現更大的夢想，其他個人的造化，擋都擋不住。」

金鐘準視后蔡嘉茵首度擔綱頒獎典禮主持，她坦言心情無比緊張，最擔心在台上口齒不清，不過她也樂天表示：「台下有100多個導演，這樣上去露個面，讓大家多認識我也不錯！」她透露自己花了30個小時練習，台上部分橋段創意出自導演老公樊宗錡之手，她笑說：「他很嚴格！我們練習的時候還快吵架。」

頒獎典禮找來林柏宏、陳昊森、范少勳、姚淳耀頒獎，以及擔任本屆「金穗導師」瞿友寧、莫子儀；評審團則由李烈、沈可尚的鄭人碩代表頒獎。其中，林柏宏首度監製的作品《快樂的出帆》也在金穗首映，他說：「前期的劇本、選角，後期製作都有參與。」首度擔任評審的鄭人碩打趣地說：「評審看完那麼多片子，我也發現好像都沒人找我演過金穗短片！」喊話可以找自己演出，重申自己：「我（片約）沒有很滿」。

本屆金穗大獎由導演林佑恩的紀錄片《度日》奪得，拿下60萬元獎金。首次當金穗評審團主席的李烈也對該片讚譽有加，「完成度很高，拿捏很好，可以讓觀眾很貼近事件，眼神很悲憫。這部片我是第一天看的，通常第一天的片最吃虧，容易忘嘛，但這部片我看完忘不了。」她也分享金穗作品風格多樣，自由度高，「看完這些作品後，我也覺得自己如果還堅持老式觀念的話，最後會抓不住年輕人。」