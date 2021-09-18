星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團點名，天蠍座、天秤座、射手座、白羊座未來一個月容易有感情危機，穩定交往的感情突然出現變數，受到外來的誘惑，變心的機率非常大，這段時間千萬不要因為一時的衝動做決定，否則將會後悔莫及。

▍第四名：天蠍座

未來一個月，天蠍座受到金星在命宮的影響，慾望特別高漲，也許是另一半和你正在冷戰之中，或是和你相隔甚遠，無法滿足你的需求，若剛好身邊出現主動又積極的異性，就很可能因此出軌，提醒你，不要為了滿足慾望及追求刺激，做出危害現有感情的事，否則將後悔莫及。

▍第三名：天秤座

未來一個月，水星在天秤座的命宮逆行，原本天秤座就是遨遊在社交場合中的交際花，容易引來異性主動追求，加上你不擅長拒絕，很有可能受到誘惑而擦槍走火。或者是舊情人、曖昧過的對象在這段時期回頭撩你，萌生「舊愛還是最美」的念頭，拿現有的感情來做比較，讓感情陷入危機之中。提醒你，別被一時的虛榮感以及情緒影響，賠上了現有的幸福而不自知。

▍第二名：射手座

未來一個月，天王星在射手座的戀愛宮位逆行，這段時期，你和現任情人可能因為少了新鮮感，缺乏刺激與火花，相處容易產生摩擦，搞得彼此不愉快，你會向外尋求慰藉，尋找有相同遭遇的異性，產生衝動的情愫，而把原本屬於你的幸福推遠。提醒你，一時吸引來的對象固然讓你眼前一亮，小心對方也不是真心相待，反而讓你落得兩頭空，得不償失。

▍第一名：白羊座

未來一個月，水星逆行於白羊座的關係宮位，你的感情生活會受到極大的考驗。你在生活、工作上的壓力很大，與另一半容易為了小事爭吵，在氣頭上的你只想躲起來，不願意修補感情中的裂縫，此時，平時在你身旁噓寒問暖、對你展現極大包容心的異性，會在這時候讓你想要依賴，造成精神上的出軌。提醒你，在你做任何選擇之前，請先冷靜問問自己是否只是因為一時衝動，而忘記了當初花了多少心力經營現有的感情，你便能分辨自己真正的心意。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】