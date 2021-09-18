第43屆金穗獎得主大合照。（金馬執委會提供）

第43屆金穗獎頒獎典禮18日登場，以短片為獎勵對象、總獎金高達540萬的金穗獎，今年報名數量創下史上新高，共有415部影片報名，66部擠進入圍名單。本屆新設不分類別的「金穗大獎」，最後由林佑恩首次導演的紀錄片《度日》獲得。評審盛讚本片排除一切可以煽情的片刻，真正做到冷靜而深刻。林佑恩開心地表示：「我沒想到紀錄片可以得到金穗大獎。謝謝每一位幫助過這部片的人，也特別感謝身在雲林的《度日》受訪者，謝謝你們讓我記錄你們的青春。」

李宜珊執導的《手事業》生猛強悍，散發出迷人的草根味，一舉贏得「最佳劇情片」、「最佳導演」，本屆北影準影后楊麗音也獲得「最佳演員」。同樣獲得「最佳演員」的還有在《貓與蒼蠅》飾演精障賣春女的潘之敏，她在少量對白及有限篇幅下卻能成功凝聚張力，《貓與蒼蠅》同時也獲得「評審團特別獎」與「最佳製片」（陳彥翰），和《手事業》一樣連中三獎。

陳韋杰以記錄唐氏症青年的《寍》贏得「最佳紀錄片」，黃小珊以模型實拍結合電腦動畫的《大冒險鐵路》獲得「最佳動畫片」，洪瑋伶以柯旗化〈新英文法〉指涉白色恐怖的《K的房間——關於世界的創造與毀滅》獲得「最佳實驗片」。吳郁芬以描繪外籍看護為雇主送終的《入世》贏得「最佳學生劇情片」，林澤豫以《曹大哥的休息站》拿下「最佳學生紀錄片」，胡鈞荃以3D掃描技法結合華新街與母親緬甸家鄉的《回流》，贏得「最佳學生實驗片」，葉信萱連結父女親子關係的《遠火》獲得「最佳學生動畫片」。

本屆「評審團特別獎」也打破類別，除了曹仕翰的《貓與蒼蠅》，還有劇情片《家族無共識》（蘇奕瑄）、實驗片《未來的衝擊》（蘇匯宇）、學生動畫片《奢侈凡夜》（饒予安）、學生紀錄片《咪咪貓的奇幻之旅》（鄭治明）、以及三部學生劇情片《雨水》（徐家誠）、《季候風》（嚴京威）、《啊朋友，再見！》（范文翰）等八部獲得。

個人表現獎除了導演李宜珊、演員楊麗音和潘之敏，韓修宇以故事簡單但細節不凡的《女兒牆》獲得「最佳編劇」，陳冠宇以《未來的衝擊》充滿敘事能力的影像獲得「最佳攝影」，福多瑪更以《度日》、《女兒牆》、《斌斌》三部短片迥異的配樂獲得「最佳音樂」，《貓與蒼蠅》充滿挑戰的場景與各國移工調度則讓陳彥翰獲得「最佳製片」。

本屆金穗獎所有入圍影片都以大銀幕放映供評審評比，從入圍一路選到得獎的六位評審更是每部片至少都看了兩遍，決審會議開了七小時，評審紛紛表示競爭激烈，取捨煎熬，各有遺珠，希望有志拍片的能繼續堅持。許多業界人士也主動利用金穗放映間和線上影展平台關注新銳動向。

儘管遇到疫情攪局，金穗影展兩度延期，關注度卻有增無減，線上影展搶購一空，實體影展銷售也超過七成。特別規劃的三個會外獎，獲得各方傾力支持，「影評人推薦獎」頒給《季候風》、「社群名人推薦獎」頒給《大冒險鐵路》、結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」則由《家族無共識》獲得。

金穗影展在9月19日台北光點華山電影館1廳加映本屆得獎作品，包括早上11點放映 《回流》、《曹大哥的休息站》、《入世》，下午1點放映《遠火》、《大冒險鐵路》、《度日》，以及下午3點的《K的房間——關於世界的創造與毀滅》、《寍》、《手事業》。上述得獎加映場次將在9月18日晚間6點，於線上售票系統開賣（https：／／tghff.tixcraft.com／activity）。