中天新聞今(18日)下午16時舉辦《國民黨主席大擂台─有膽來辯》辯論中，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。在辛辣提問階段，對於美國德州大學教授翁履中提問，如果想要2024重新執政，台美關係成為選民希望所在。但國民黨目前好像跟美國斷線，以及國民黨可能是親中的政黨，當選主席要如何改善與美國關係？

張亞中回應指出，我不是生氣，只是獅子吼，當頭棒喝，因為你講親痛仇快的話，批評同志是急統、極端、會搞分裂，這真是不應該。

張亞中強調，他做過10多年的外交官，非常清楚，外交第一原則，也是孫中山說的，要聯合世界平等民族。與美國的交往一定要平等，雖然台灣小美國比較大，但是我要平等，不是叫我吃萊豬就吃萊豬，不是你叫我買什麼武器就買什麼武器，還貴兩三倍。我擔任國民黨主席，絕對要平等交往。

張亞中批評朱立倫對外交陌生，指他自己當然會跟美國官方接觸、交往，但是第一必須遵守外交規則，會透過AIT，有官方管道，不會自己設代表處。國民黨有廣大海外華僑，都非常傑出。張亞中表示，他會委託華府或紐約華僑黨員，也是美國公民，由他們代表國民黨向美國國會遊說，這是無給職，他們一定非常樂意。如何用海外愛國華僑為國民黨做事情，才是正確的方法。