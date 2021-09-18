《逃出摩加迪休》是目前2021韓國年度票房冠軍。（車庫提供）

獲國際知名爛番茄影評網新鮮度100％的韓片《逃出摩加迪休》，是《極限逃生》、《與神同行》團隊斥資近200億韓元推出的刺激動作鉅獻。該片傳出好口碑，眾多韓國影人包含《寄生上流》奉俊昊導演觀影後盛讚：「在前所未見的異國風光中，藉由情感豐富又帥氣的演員們和諧的搭配，令人窒息的高潮迭起貫穿全片，迎來感動的結局，非常感謝全體製作團隊！」

許多知名演員也推薦本作，《奇蹟：給總統的一封信》朴正民表示：「令人每一幕都不想錯過，在目前這種時局下，是我們非常需要的電影！」近期以話題韓劇《D.P：逃兵追緝令》再度引起話題的丁海寅，也熱情推薦：「《逃出摩加迪休》非常刺激，場面規模也很不得了！」《極限逃生》的「逃難CP」曹政奭、林潤妸也表示：「《逃出摩加迪休》有著壯大的拍攝規模和緊張刺激的故事，能令觀眾擁有強烈痛快的觀影體驗，請大家多多支持！」

38歲的具教煥在《屍速列車：感染半島》中以反派角色令人印象深刻，這次他在《逃出摩加迪休》中則飾演駐索馬利亞北韓大使館參事官「太俊基」一角，他說：「很努力練習說出自然的北韓口音，還和飾演北韓大使館外交人員的演員們建立群組，練習用北韓口音聊天。」

對於飾演的「太俊基」一角，具教煥表示：「是和我有不同氣質的人物，所以我對他感到很好奇。總對所有事物抱持疑心，十分慎重，直到有結果前總是帶著探索的態度看待一切。我覺得他愛惡作劇，但是那種無法逗人笑的人物，自己覺得很有趣，但其他人會感到尷尬，是令人感到好奇的人物。」

《逃出摩加迪休》全片於摩洛哥拍攝了4個月，演員們在當地就像家人般一起生活，是十分特別的經驗，具教煥也表示自己從許峻豪、金倫奭、趙寅成等前輩身上學到很多。具教煥表示：「許峻豪前輩對於駕駛技巧給我一個小訣竅，事後回想起來那真的非常重要，前輩的駕駛實力非常厲害；雖然劇中和金倫奭前輩的戲分不多，但他在鏡頭中待人的眼神總能給予奇妙的力量。而我和趙寅成前輩在劇中有直接打鬥的場面，在演技上給我很大的刺激，讓我獲益良多！」

趙寅成在《逃出摩加迪休》中飾演駐索馬利亞南韓大使館的參事官，和具教煥是死對頭，他也透露印象最深刻的場面就是和具教煥的動作戲，趙寅成說：「打鬥同時要帶有強烈的情緒，有許多困難之處，但在演員、工作人員的合作之下完成了不錯的場面。不只身體要打鬥，情感演技也要拿捏好分寸，因為是十分緊張危急的場面。教煥將他的角色詮釋得非常好，因此我才能跟著一起發光！」該片9月24日在台上映。