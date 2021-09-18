南韓男團「NCT 127」繼去年3月發行正規二輯《NCT ＃127 Neo Zone》後，時隔約一年半的時間帶著第三張正規專輯《Sticker》回歸歌壇。每每發行專輯都在不斷刷新自身紀錄的他們，這次成長幅度更是大躍升，專輯開放預購首日便突破百萬張，截至16日止，預售量更是高達220萬張，相較於前作增長了300％的數值！專輯發行當天，二度做客美國人氣脫口秀節目「詹姆斯·柯登深夜秀」，首度公開表演新歌〈Sticker〉；並於隔天18日舉辦回歸秀「NCT 127 WORLD PREMIERE STICKER」。

專輯發行當日的記者會上，NCT 127分享了專輯籌備與發行的心情。對於新專輯預售的好成績，泰容表示「因為是時隔有點久的回歸，既緊張又擔心，粉絲的應援給予了很大的力量，此次活動會更加努力，日後也會展現更好的面貌」。MARK則說「此次是疫情後首度發行的專輯，融入了無法與粉絲相見的思念之情所準備，因此歌曲和質量都不同於以往」。

對於此次的目標，道英則說「因為是時隔一年多所發行的專輯，NCT 127會盡所能地活動，希望能讓粉絲們覺得充實」；泰容也說道「在這個無法隨意出門只能透過網絡連結的時代，不僅在舞台上費了許多心思，在自製內容影片上也耗費許多心力，希望能為粉絲帶來笑容」；在在展現對粉絲與眾不同的愛意。