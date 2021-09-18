台南鬧區傍晚現人潮，店家：與去年同期有落差

台南鬧區傍晚現人潮，店家：與去年同期有落差

新光三越台南新天地人潮回升，客層以返鄉客與觀光遊客為主。（程炳璋攝）

中秋連假首日，台南市旅館訂房率平均8成以上，各知名街區傍晚湧現大批觀光人潮，店家雖開心，感覺還不到去年秋節盛況，認為只與一般假日水準相當，台南市觀旅局表示，連假第2天人潮可望增多。

去年中秋節連假，正值台灣「報復性出遊」潮，台南市各街區舉辦市集活動吸客，觀光遊客達磨肩擦踵的擁擠盛況，今年台灣5月爆發嚴峻疫情，雖逐漸平復，民眾對新病毒仍存疑慮，各項秋節活動變少，傍晚雖有湧現一波觀光客，僅與一般假日相當。

邱家小卷米粉表示，去年中秋節的國華街與正興街口，人潮擠得水洩不通，今年周邊市集活動變少，遊客數規模只與一般假日相當，不見去年的榮景。

海安路商圈協會榮譽理事長黃睿勳表示，連假期間，觀光遊客必然增多，今年不比去年水準，感覺大家仍忌憚新冠肺炎的變種病毒威力。

百貨業人潮回升，新光三越台南新天地表示，主要客層為返鄉民眾與觀光遊客，與去年秋節相比約是持平狀態。

天氣炎熱，知名冰店生意逆勢成長，安平區南泉冰果室顧客較去年秋節增加兩成，老闆劉展佑表示，人數成長，但消費力下降，疫情對民生經濟仍有殺傷力，期待振興五倍券的發放能讓消費力復甦。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，中秋連假是疫情降溫以來首次大型連假，台南市仍舉辦白河區的關子嶺溫泉節與南區黃金海岸方舟夏日音樂祭，首日人潮不若去年同期，大型飯店仍有客滿的狀況，預計連假第2天遊客會更多。