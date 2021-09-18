國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決！

在第一階段政見表述，卓伯源指出，國民黨如何救全民，答案只有一個，這個答案就是在2024重返執政。只要重返執政以後一切問題迎刃而解，要談到2024就要請從2020年開始談起。2020我們要為韓國瑜平反，大家說韓國瑜選的不好，所以造成大家很失望。韓國瑜先生正在美國，希望他能看到我們這段視頻。在2020的時候韓國瑜團結了整個泛藍的力量，他拿到552萬票，他比2016年316萬票，還成長100多萬票。但是這個票數還不足於幫我們勝選。這個問題就是我們2024國民黨要爭取重返執政最重要的關鍵點。

民進黨防疫不力，拑制言論自由，設立東廠沒收中天，把獨立機關變成東廠來操作。這是他們百口莫辯，民進黨也充分了解這就是他2024是挫敗最大的破口。我們一定要小心，再次提醒不要忘記2020的教訓，民進黨會再操作仇中反中，亡國感議題。我們一定要記取教訓，一定要為韓國瑜平反。