魏嘉瑩作客Podcast節目。（華研國際提供）

魏嘉瑩近日作客閻奕格Podcast節目《J格來尬聊》宣傳新專輯《你好嗎？》，有感於這2年深受疫情影響，大家的生活都有非常大的變動，無論是親疏遠近的朋友，都需要「你好嗎」的關懷，專輯以二元對立的概念，深入討論夢想與現實的關係，魏嘉瑩也分享出道前，當街頭藝人唱歌時的趣事，以及尚未成名時，台下只有一位聽眾的往事，讓閻奕格大讚她是勇敢女孩。

閻奕格曾主持外景節目介紹紐約文化，因此有機會在地鐵站表演唱歌體驗當街頭藝人，她回憶說：「那真的要承受很大的壓力，有人連轉頭都沒有，但也會有奇怪的對話，完全無法預期會發生什麼事？！」魏嘉瑩也分享當時的趣事，她笑說：「我一開始都簡單打開吉他袋充當打賞箱，有一次突然一陣強風吹來，吉他袋裡的鈔票就到處飛，我超慌張，一直在猶豫到底要不要停止演唱，跑去撿鈔票，可是又覺得應該要當個有骨氣的歌手，我雖然看起來很冷靜地在唱歌，但其實內心兵荒馬亂。」

魏嘉瑩分享自己發第一張專輯時曾展開小型巡演，有一場演出只賣出2張票，最後僅1人到場，當下心中多少有些許失落，她說：「因為算是預期中的結果，所以還可以接受，也覺得是很好的經歷。」