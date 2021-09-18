富邦悍將高國麟腿拉傷下二軍，17日拉上戴云真並立刻將他排進先發打線，不過生涯初先發3打數無安打；總教練洪一中也藉機勉勵仍在二軍磨練的球員，不要安於二軍表現好，「一軍打得好才是重點，二軍大家對你有期待，但上一軍才是見真章。」

戴云真昨天生涯首度上一軍就立刻被排進先發打線，擔任右外野手、打第7棒，但3打數吞下2K，僅靠1次觸身球上壘，生涯首安還未開張。

洪總認為，戴云真身材不錯，算是有力量的球員，不過不屬於大砲型的球員，守備也還算不錯，「新人上來難免緊張，會不會影響到表現我們也不知道，但一、二軍投手差距大，所以他們要知道不要只滿足於在二軍的表現，一軍打得好才是重點。」

洪總再端出他的「洪式哲學」去勉勵在二軍磨練的球員，「我常跟他們說，不要覺得上一軍就很高興，在二軍大家對你是有期待，但上一軍就是見真章，沒有準備好上來沒2天就會很難看，所以你在二軍要拼命練習，要創造機會而不是等待機會，你要表現得很突出讓人家看到，而不是等人受傷才被叫上來，這是完全不一樣的。」