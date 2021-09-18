星座運勢網站「星座上上簽」點名，金牛座、巨蟹座、射手座、雙子座的人是名副其實的鐵公雞，他們覺得錢應該要花在刀口上，平時非常節省，甚至到了吝嗇的地步，更不可能花錢請客，在用錢方面非常斤斤計較。

▍1.金牛座

金牛座很愛錢也很省錢，他們覺得錢一定要花在刀口上，杜絕生活中一切不必要的花費，衣服都穿到不能再穿，外出若非必要絕對不搭計程車，只要看到存款不斷增加，就感到非常滿足。金牛座不只對自己吝嗇，談戀愛時也是如此，除非認定對方是要一起度過此生的伴侶，才願意在對方身上花錢，尤其金牛男更是斤斤計較，內心非常精明。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很需要安全感，他們總是有未雨綢繆的想法，為了遇到緊急狀況時有錢可用，他們平時會很認真存錢，絕不隨便浪費錢，所以不會花大錢買精品、吃大餐，更不可能灑錢請客，因此在朋友眼中顯得有些吝嗇。

▍3.射手座

射手座的人普遍都是鐵公雞，談到錢就變得非常精明，對每筆花費都精打細算，他們對旁人可說是一毛不拔，要他請客他會打哈哈帶過，如果有人找他借錢，他就會開始裝窮，要從他手中拿到錢簡直是不可能的任務。

▍4.雙子座

雙子座乍看之下很豪爽，眾人起鬨的時候很可能因為一時氣氛高昂，就答應要請大家吃飯，看起來非常豪爽，但回過頭來又後悔得要命，前面明明已經答應大家，一轉眼又開始找各種理由推托，他們看似大方，其實骨子裡也是一毛不拔的鐵公雞。