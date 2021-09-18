新北警在匝道入口前架設LED告示牌。（新北市交通警察大隊提供）

中秋連假首日，國1、國3於今（18）日上午6時至12時實施南下「入口匝道高乘載」，相關管制措施包含於鄰近管制入口前架設多面紅底白字告示牌面，提醒未滿3人以上車輛禁止駛入高速公路南下匝道，沿途均有員警及義交配合執行管制及勸離，以發揮分流效果。

新北警為加強車流導引，規畫於國3土城及中和交流道、國1五股交流道等易壅塞匝道入口前架設LED導引牌面共5處，不分日夜全時提供即時路況資訊，提醒用路人注意前方路況，並採取必要應變措施。

另為維持台64、65線等重要幹道交通順暢，今日上午6時至12時高乘載期間，在台64線觀音山隧道口、台65線土城中華、城林路口預置公有拖吊車，除提供就近支援服務外，更能縮短到場排除時間，避免因車主等候特約拖救車期間影響主線車流通行。

今日上午新北警共規畫交通疏導崗35處，動用警、民力共94人次，轄內路況除國1五股交流道車流較大外，下午國道實施匝道儀控管制措施，周邊聯絡道偶有短暫回堵情況發生。

新北市交通警察大隊表示，這次連假台鐵、高鐵對號列車不販售站票，自行開車民眾增加，研判今天可能要到晚上7時後車流才逐漸平緩，建議民眾如有開車返鄉需求應避開此時段後再上路或使用替代路線將更加順暢。

交大表示，中秋連假期間因天氣狀況良好，民眾多有出遊計畫，新北市內諸多風景區如淡水老街、平溪老街及烏來風景區等處於午後皆逐漸湧現人車潮，建議民眾出門前仍可採參考市府「新北假日人潮儀表板」，提前接收各項管制訊息及狀況，快快樂樂出門，平平安安回家。