國民黨主席選舉將於9月25日進行投票，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人今在中天新聞舉辦的辯論會中，再度同台直球對決。針對美國德州州立大學副教授翁履中就台美關係的提問，朱立倫表示，自己上任黨主席後第一天，便會開始籌設國民黨的駐美代表處，同時他也認為，不論親中遠美或是親美遠中，都不是我們要做的，而是應該讓台灣在這個平衡中得利。

翁履中表示，如果想要在2024重新執政，國民黨可能要思考的是，在兩岸關係惡化之際，台美關係變成許多選民寄希望之所在，可使國民黨最近這幾年好像和美國斷了聯繫，甚至讓很多華府人士認為國民黨可能是親中的政黨，請問4位候選人，當選之後4年任期之內，打算如何改善國民黨和美國關係、重塑形象，建立溝通管道，務實的做法是什麼，上任後的第一步又會是什麼？

朱立倫表示，台美關係非常重要，如同兩岸關係一樣重要，並宣誓上任後第一天就會設立駐美代表籌備處，正式赴美成立代表處，現在華府充滿民進黨的聲音，汙衊台灣和國民黨，很多想法都是聽民進黨的聲音。

朱立倫指出，我們要讓美國朋友了解，在未來局勢中國民黨是和平締造者，不是麻煩製造者，我們的兩岸關係非常穩健，不會破壞區域均勢， 堅持過去所謂的求同存異，走向求同尊異，讓美國朋友有信心。同時，朱立倫也希望，未來與美國在經貿和政治關係上，保持更密切聯繫，美國不管是國會、智庫、學界和政界，都需要更多溝通了解，對僑界服務也要從美國開始做起。

朱立倫認為，除了美國之外，和世界上其他重要國家，也都要保持良好關係，不要讓大家誤以為國民黨是一面倒倒向大陸，當然要和北京保持友善、和平的關係，但只有親中遠美，絕對不是我們願意見到的；親美遠中也不是我們要做的，要做的是平衡，並在這個過程中，讓台灣獲得最高利益。