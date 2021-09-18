中天新聞今(18日)下午16時舉辦國民黨主席候選人網路直播辯論會─《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。在辛辣提問階段，趙少康提問，兩岸政策是什麼？請用聽的懂的話講給大家聽？當選後怎增加黨內團結，與社會相符？

張亞中回答，朱立倫說我是急統、紅統，你要先說定義。我做黨主席當然要讓國民黨政治思想走向正規，要掃除李登輝政治餘毒，不是餘孽。

張亞中說，台灣需要和平，和平還分藍綠？但和平要講方法，朱立倫真正知道我主張的一中同表示什麼嗎？直言朱的講法完全不通！張亞中表示，他想請朱用30秒把「一中同表」清楚，並反問朱「你說我的一中三憲，連北京都不理，我是學者，開過多少次會，用一中三憲、兩岸統合做一個會議主題。我在台大當教授，當時國台辦主任王毅還邀請我去大陸外交部專題演講一中三憲，哪像你說的這麼簡單！」

張亞中批朱，「你不了解狀況就不要亂批評，我如果像你說的急統紅統，我在台大教兩岸關係20年，沒人反應嗎？不可能！不要講謊話，這樣對你不好」。