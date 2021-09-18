3＋11報告被外界認為是避重就輕，台北市長柯文哲18日表示，引用前總統李登輝名言「說清楚、講明白」，這事情把會議紀錄及出席的學者、專家是誰弄清楚，公開透明揭露這樣就好了，也不是說一定要追究什麼。

柯文哲今主持防疫記者會，面對外界對3＋11報告仍有不少質疑，他指出，引用李登輝名言「說清楚、講明白」，這事情把會議紀錄及出席的學者、專家是誰弄清楚，公開透明揭露這樣就好了，不是說一定要追究什麼，希望在事件中把事實真相釐清楚就好，從案例建立以後不要再犯同樣錯誤，真的的錯誤就是政治凌駕專業，會議到底有無學者、專家出席，如果沒有是怎麼通過的？

對於國民黨在立法院杯葛行政院長蘇貞昌進行3＋11報告，柯文哲表示，國民黨在立法院抗議、杯葛，但立法院長是民進黨籍，直接宣布散會大家就很快樂回家。

柯文哲說，當時為了萊豬，立院被癱瘓12次對民進黨官員來講是正中下懷，最好繼續杯葛，來立院晃一下就回家了，不用開會更棒。

他強調，民眾黨是以理性、務實、科學的態度監督，立委高虹安就把蘇貞昌、衛福部長陳時中釘得哇哇叫，用統計數字逼他們一條條回答。