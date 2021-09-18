新北一名人夫阿泰（化名）每月僅給妻子6000元作為家用，卻偷偷在外與3名女子外遇，大手筆花10萬元開房間，還致其中一名女子懷孕。新北地院審後，判阿泰侵權屬實，要賠200萬元。可上訴。

判決書指出，正宮控訴與阿泰結婚多年，育有2名子女，而自2018年間，阿泰開始無故晚歸，藉故出差不返家，某日她檢視阿泰的平板電腦時，在裡頭發現 阿泰與另外3名女子互傳親密訊息，以及性愛影片與訂房紀錄。

正宮指出，阿泰在婚後僅給6000元作為家用，她因家中開銷過大，經常不敷使用，還得卑微向阿泰請款，豈料，她在平板中看到，阿泰大手筆下訂10萬元的飯店與小三開房間，前往高級餐廳用餐，此外，阿泰還讓其中一名小三懷孕，一切都讓正宮難以忍受，憤而提告向阿泰求償精神撫慰金。

阿泰辯稱，他透過交友軟體排解身心苦悶，並在個人資料標註未婚，才陸續認識了A、B、C女；至於6000元家用金，則是兩人在婚前就已達成共識，且家中的多筆開銷也都是他在支付，妻子的指控實在令人髮指。

新北地院法官勘驗證據，斷定3名女子確實不知道阿泰已婚，且其中一名女子懷孕後，阿泰才告知已婚身分，兩人隨即分手，主觀上3女並無故意與過失，不構成侵權，而阿泰以詐騙方式與無辜女子交往，違反了婚姻的忠誠，考量社經狀況後，判要賠200萬為合理。可上訴。