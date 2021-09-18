輕軌C20台鐵美術館站輕軌所經之處，鄰近台鐵的綠園道。（高市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌傳出好消息！原本從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C17鼓山區公所站的大南環路線，17日已完成系統整合測試，捷運局18日宣布，年底營運路線可望往北延伸至C20台鐵美術館站，讓輕軌二階加速成圓。

高市捷運工程局18日指出，輕軌大南環路線原本從從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C17鼓山區公所站，由C17站往北延伸至C20台鐵美術館站的路段，日前陸續進行系統整合測試期間，採一、二階輕軌車輛於C17站及C20站雙向對開發車，測試輕軌車輛、供電、號誌、通訊及自動收費等各系統設備，測試各項系統之間是否能協同運作，以達成安全行車功能。

捷運局表示，歷經15日至17日連續3天系統測試後，17日已順利完成系統整合測試，輕軌路線今年底將邁向大南環營運路線延伸至C20台鐵美術館站的目標。

捷運局長吳義隆表示，由於輕軌C17鼓山站與C20台鐵美術館站均緊鄰台鐵鼓山車站及美術館車站，今年底輕軌C17鼓山區公所站至C20的台鐵美術館站的延伸路段通車後，旅客搭乘輕軌將可更方便轉乘台鐵，延伸整體大眾運輸服務範圍系統整合測試的完成，也代表輕軌轉乘台鐵的新紀元來臨。

由於C17鼓山區公所站至C20的台鐵美術館站輕軌所經之處，鄰近台鐵的綠園道，旅客搭乘該段輕軌路線，沿線可串連美術館園區及駁二藝術特區2大藝文園區；吳義隆說，未來輕軌大南環營運路線延伸至C20站後，路網藝文通路成型，將可提供市民及觀光客更多元優質的交通運輸服務。