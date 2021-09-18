日本職棒球星中田翔本季狀況非常曲折，先是在老東家火腿爆發毆打隊友事件，接著幸運轉到巨人後表現不佳，還被監督原辰德怒罵跑壘散漫，還在場上被三振後於休息區怒摔球棒，種種行為都讓他不被日本媒體、球迷繼續看好，直言他將慘遭下放。

果真在媒體預測後沒幾天，中田翔就被下放二軍，只能說媒體不是單純酸他而已，畢竟才1成多的打擊率，加上欠佳的職業態度，相信沒有人對此感到意外。而到了二軍他可沒好日子過，有「鬼監督」之稱的巨人二軍監督阿部慎之助負責訓練中田翔。

沒想到中田翔成績迎來大爆發，從9月11日降二軍以來繳出亮眼成績，5場比賽18打數狂敲11支安打、4支全壘打，貢獻13分打點，打擊率高達.611，雖然這是二軍，但突然爆發的打擊能量讓人為之驚嘆，若能在二軍持續有好表現，被升回一軍指日可待。

但中田翔如何在短時間內找回信心？答案仍是在二軍監督阿部慎之助身上，這位有「鬼監督」之稱的教練人如其名，用了相當「地獄式」的訓練方法來調教中田翔，在昨天的比賽中，中田翔擔任第4棒指定打擊，繳出單場3安3分打點成績，不過在6局的一次打擊中，監督直接對中田翔下令不准揮棒。

中田翔與對方投手纏鬥到2好3壞滿球數，最後對方投出外角直球，讓站著不動的中田翔遭三振，而且當下還是一壘有人狀況，他揮棒或許有機會上壘、得分，對此監督表示：「他這種等級球員，就算不揮棒站著看，還是會變滿球數，我想告訴他這件事，自己如何看待很重要，這種練習只有在二軍才能執行。」