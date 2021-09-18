Delta印度變異株來勢洶洶，目前已入侵台灣本土造成3起群聚事件，分別為屏東枋山案、桃園機師案，以及新北板橋幼兒園案。不過，對照枋山群聚，這次Delta病毒並沒有造成新北幼兒園個案出現重症，對此，指揮中心專家小組召集人張上淳指出，幼兒園群聚案中有足夠的單株抗體加入治療，因此沒有重症發生。

台灣陸續發生多起本土Delta染疫事件後，個案的病況也有所差異，媒體針對新北幼兒園案提出，群聚鏈確診者中有高齡長者，卻沒有引發重症，這跟有疫苗保護還是跟照顧方式提升有關？

對此，指揮中心指揮官陳時中指出，屏東枋山群聚案的長者較多，而桃園機師案3例包括2位機師、1位小孩，都屬年輕個案；幼兒園群聚長者也不算多，只有2個祖母級的，另一位年紀稍大的則為幼稚園園長。

張上淳指出，目前Delta事件中，屏東確實有出現重症個案，但北部都沒有任何狀況。新北幼兒園案主要是手上剛好有足夠單株抗體，從輕症時就加入治療，這些少數年紀大個案幾乎都有使用到單株抗體，情況也都維持地很好。