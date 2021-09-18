天王周杰倫在2014年公開和昆凌的戀情後，隔年就把她娶回家，婚後育有一女小周周（Hathaway）和一子小小周（Romeo），他們經常分享家庭生活和親子互動，一家四口幸福生活常羨煞眾人；近期周杰倫帶著家人和一群好友到法國，有路人直擊他對昆凌不經意的小動作，瞬間閃瞎一票網友。

周杰倫和昆凌近日不時會在社群曬出他們在法國玩的照片，像是朝聖各大名畫的實際繪畫場景、博物館或時尚精品百貨等；日前有網友PO出巧遇天王夫婦的照片，提到自己買完東西準備離開，才發現是周杰倫和昆凌，「像是中樂透一樣超幸運」，還興奮地炫耀有跟他們對看3秒，但不敢上前要求合照。

有路人巧遇周董夫婦，差點被周杰倫一個寵妻小動作閃瞎。(圖/ 摘自微博)(圖/ 摘自微博)

大票網友讚嘆周杰倫和昆凌兩人連背影都甜蜜，還注意到結婚多年的周杰倫不經意出手攬昆凌的腰，簡單的小動作就是最強閃光彈，「這是什麼神仙交流」、「他好像真的長大了，成熟了」、「甜的不得了」。

周杰倫是出了名寵妻狂魔，從兩人公開戀情到結婚，光是婚禮就分別在英國約克郡、台北和澳大利亞舉辦3次，讓昆凌當一個最幸福的新娘；婚後昆凌事業也越來越順利，甚至跨足好萊塢，參與過電影《極致追擊：龍鳳劫》和《摩天大樓》，周杰倫監製的電影《叱咤風雲》也讓昆凌擔任女主角，無時無刻都能看到他寵妻的一面。