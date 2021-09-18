台中一中商圈I PLAZA愛廣場中秋連假天天發送百元振興券，也帶動一中商圈人潮。（馮惠宜攝）

台中大遠百周年慶登場，中秋連假餐廳也出現排隊候餐人潮。（馮惠宜攝）

台中一中商圈I PLAZA愛廣場中秋連假天天發送百元振興券，也帶動一中商圈人潮。（馮惠宜攝）

台中第二分局中秋連續假期防制犯罪不打烊，特別派員在「一中商圈」舉標語警示牌，展現「酒駕零容忍」的防制決心及提醒民眾小心網路詐騙，守住荷包。（馮惠宜攝）

中秋四天連假除風景區出現報復性出遊人潮，台中市各百貨賣場在重磅祭出周年慶促銷下消費者回流，化妝品、大家電買氣搶搶滾，用餐時段美食餐廳更是需要出動社交距離管理員舉牌勸導；台中一中商圈I PLAZA愛廣場中秋連假天天發送百元振興券，不少民眾聞風早早排隊守候。

台灣疫情緊戒降二級後首次遇到中秋連假，雖然各地政府都祭出限制烤肉規定，遇天氣晴朗下，不但風景區都出現出遊人潮，台中市幾家百貨賣場也感受到人氣、買氣回溫，上午11點七期兩家百貨開門車潮外溢到台灣大道，其中台中大遠百目前正在進行周年慶預購，業者說，精品、大家電買氣最旺，餐廳因防疫規定客席減半，部分餐廳午餐甚至翻桌率達三輪。

廣三SOGO、中友百貨也以周年慶、購物節進行買千送百、滿額贈等多重促銷搶攻連假商機，中秋連假首日業者粗估人潮約比平日多了兩成，其中又以化妝品、大家電人潮最多，還得出動社交距離宣導員舉牌宣導並疏導人潮。

而鄰近中友百貨，在一中商圈耕耘4年的I PLAZA愛廣場迎接中秋連假也做足準備，將防疫規格升級最高等級，並號召超過20間排隊美食備妥1萬5千張百元振興券，要分10天限時限量發送給商圈周邊學生與連假消費者們，18日下午三點開搶，12點就出現排隊人潮，限量150份百元振興券10分鐘就被索取一空；業者也出動防疫噴霧系統搭配奈米銀抗菌液，360度噴灑殺菌將防疫規格升級。

I PLAZA愛廣場廣場分送百元振興券排隊人潮也為一中商圈帶來人流，台中市警局第二分局特別派員到場舉標語警示牌進行宣導，提醒民眾小心網路詐騙，守住荷包，展現連續假期防制犯罪不打烊的決心。