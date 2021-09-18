從命理角度來看，牙齒狀態也會影響一個人的面相，一個人的榮辱富貴、健康好壞，與牙齒有著密不可分的關係。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，牙齒小、門牙有空隙、擁有龍齒或虎牙，分別對應不同的命運，從牙齒就能看出一個人的性格和運勢發展。

▍1.牙齒小

牙齒整體小、緊密而整齊，這樣的齒相叫「榴子齒」，就是和石榴有相似之處，有這種齒相的人，一般心性善良，事業上因為自己的努力奮鬥而獲得舒適生活，身體健康，福壽綿綿。榴子齒是女性的最佳齒相，她們性格溫良賢淑，待人和善，在婚姻中通常能夠覓得良人，有個好歸宿。

▍2.門牙有空隙

門牙有空隙的人通常給人的第一印象通常都不是很好，甚至有不可靠的感覺，這種人理財能力比較差，缺乏長遠規劃，命中無法守財，其次，他們與自己的雙親緣薄，可能會隨著年齡的增長，交流越來越少，建議如果擁有這種齒相，儘早發現就儘快矯正為佳。

▍3.龍齒

龍是尊貴的象徵，所以在面相中的龍眼、龍鼻等都是不俗的象徵，牙齒自然也不例外。龍齒是男性最佳的齒相，它的特點是門牙相對其他牙齒面積更大，整口牙晶瑩白皙，牙齒數量在三十二顆以上。擁有龍齒的人做事有魄力，有領導能力，不論是在學生時期還是進入職場，通常能夠一呼百應。同時，他們一生富貴加身，金錢運順暢，有飛黃騰達的命。

▍4.虎牙

虎牙的特徵是其他牙齒方正整齊，唯有唇側處有兩個錯位的尖牙，突出於牙弓之外。長有虎牙的人，往往不缺吃喝，財運收入不俗，衣食不愁，但是在婚姻方面就比較坎坷了。但面相不獨論，如果有虎牙的人口形好且顏色鮮亮，面相周正，身形高大勻稱，器宇軒昂，依然認定為貴相。

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