美國加州居民日前經過當地一區公墓時，發現一座墳墓的基部裂開，縫隙裡竟冒出一坨看似人類的頭髮，當場把他嚇壞，隔日決定再次前往現場查看，豈料卻發現頭髮已消失，而他也將此事PO上抖音，累積150萬觀看次數。

根據《每日郵報》報導，37歲的莫里森（Joel Morrison）日前至沙加緬度（Sacramento）聖約瑟夫天主教公墓（Saint Joseph Catholic Cemetery），發現一座擁有百年歷史的墳墓基部裂開，縫隙裡竟冒出一坨黑髮，他便停下來查看，還將畫面拍下。

莫里森受訪時提到，當時一看到頭髮時，他還不確定此為何物，「但仔細一看就知道，這絕對是從墳墓裡冒出來的人類頭髮」，隨後他環顧四周，發現此處草木生長非常旺盛，而且還有動物活動的痕跡，對附近不少墳墓造成破壞，這些自然現象甚至造成墳墓裡屍體被移動，使其更接近地面。

莫里森提到，「我意識到問題後，開始為這些已故者感到難過，也擔心墓地維修問題，他們在某種程度上，可能覺得自己被冒犯了」，此外，附近其他墳墓還有被松鼠等動物破壞的痕跡，隔日莫里森又重回原地查看，原本想將頭髮拿去檢驗，確認是否為人類所有，卻發現頭髮已消失，推測可能已被墓園管理員處理。

不少網友表示，先前就曾聽葬儀社朋友建議，不要將遺體埋葬在樹木旁邊，就是因為會出現類似情形，此外，墳墓裂開後，動物也可能鑽進去做窩。莫里森提到，「頭髮跑出來的那座墳墓，非常靠近另一棵大樹，而樹根似乎已長到墳墓裡，破壞裡面的混凝土結構，可能因此推出遺骸」。