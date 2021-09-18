美國白宮官員今天表示，美國已經準備好於下週推行施打COVID-19疫苗追加劑，但前提是衛生主管機關批准這項計畫。

美國總統拜登8月就表示，政府將在9月20日起那週，提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，以解決疫苗效力降低的情況，並對抗具高度傳染力的Delta變異株。

即便部分衛生官員、其他國家、疫苗製造商都表示，追加劑是有必要的，但也有許多專家不同意，包括兩名將於今年稍晚離開美國食品暨藥物管理局（FDA）的頂級科學家。

美國FDA一個由專家組成的獨立顧問小組，正在為美國民眾是否該注射輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗追加劑進行辯論，他們定於今天稍晚為此事投票做出決議。

美國CDC預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）將在下週開會討論追加劑的問題。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天表示，在最近7天內，美國平均每天有14萬6000人染疫、1萬1165人住院、1448人病逝。

她表示，CDC將投入21億美元來保護病人及醫護人員，以防範COVID-19和未來其他傳染病的侵害。這筆資金源自拜登3月時針對疫情簽署的1.9兆美元「美國救援計畫」（American Rescue Plan）。