國內疫情日益趨緩，但高市府在中秋連假期間不敢大意，衛生局17日晚間會同警察局針對新興區、苓雅區稽查15間餐酒館及酒吧，查獲1間餐酒館未依防疫規定設置隔板，依傳染病防治法開罰，該餐酒館也成為中秋連假期間遭市府開罰的第一個店家。

中秋連假到來，為了避免高雄餐飲業淪為防疫破口，高市府衛生局長黃志中17日率隊會同新興、苓雅轄區警方，針對餐酒館、酒吧執行防疫措施聯合稽查，發現1家餐酒館有共桌座位但卻未依規定採設隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，對業者處以3000元至1萬5000元罰鍰。

高市府衛生局表示，開罰是不得已的手段，在中秋節期間人潮熱絡的情況下，要拜託業者與民眾配合餐飲防疫規定，包括落實隔板、清消、實聯制等，若在室內空間未遵循防疫規範的民眾，市府防疫團隊將嚴格依法要求、取締，以保障絕大多數市民的健康與安全。

衛生局說明，經過統計，自今年9月到現在，高雄市新冠肺炎境外移入確診案例共12例，經基因定序確認其中6例為傳染力極高的Delta變異病毒株，比例高達50％，且鑑於北部地區持續傳出感染源不明本土病例，顯示社區可能還存有隱性傳播鏈而有零星個案發生。

衛生局呼籲，中秋連假期間人潮南北移動頻繁，市府團隊將特別注意中秋連假防疫的落實狀況，目前中央各種疫苗供應無虞，除了鼓勵民眾踴躍依序接種疫苗之外，也提醒民眾做好自身的保護措施，才能有效避免病毒傳播，衛生局也會持續在連假期間加強相關稽查作業，維護高雄民眾的健康安全。

衛生局重申，中秋連假禁止公私團體的烤肉社交活動，也禁止在各類公共場所及騎樓烤肉，但是同住家人在自家陽台、露台、頂樓等沒有和其他住戶共用空間的部分則不受限制。