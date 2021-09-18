中秋佳節到來，許多民眾返鄉團圓或出遊踏青，18日連假第一天，國道大雅與台中交流道周邊自上午9時起開始湧現車潮，台中市政府交通局建議，市民朋友出門前預先查詢疏導措施，可透過台中交通網APP查詢即時路況與景點周邊停車場資訊，避開塞車時段或路段。因應近期疫情發展，交通局也呼籲民眾減少非必要移動，若要出門應做好防疫措施。

交通局表示，國內疫情警戒降級為二級以來，台中市區主要幹道車流量明顯回升，相較6月疫情嚴峻時增加約50％至60％，顯見民眾日常通勤通學與假日出遊購物等活動逐漸回復正常。中秋連假，按往年經驗，國道中部路段將發生長時間壅塞。

交通局已與高速公路局協調連假期間疏運措施，高公局將每日彈性增加開放國道1號(豐原至台中路段)路肩行駛時段，並視國道主線與地方道路車流狀況，採取嚴格的交流道入口匝道儀控管制。

交通局指出，今日為中秋連假第一天，國道大雅交流道周邊自上午9時起開始湧現車潮，環中路北上大雅交流道匝道車隊回堵約1公里，其餘交流道周邊整體交通順暢；而中清路、台灣大道及五權西路等主要道路整體交通狀況良好。

高速公路局已於大雅交流道實施匝道儀控管制，且台74快官與霧峰匝道車多壅塞，建議北上的民眾可改由后里交流道上國一或改道走國三、台61；南下的民眾可改由南屯、王田交流道上國一或改道台63、台14線由草屯交流道上國三。

交通局長葉昭甫表示，民眾出門前預先查詢疏導措施，可透過台中交通網APP查詢即時路況與景點周邊停車場資訊，以避開塞車時段或路段，還能方便找車位。另近期疫情有升溫趨勢，再次呼籲民眾減少非必要的移動，若要出門應帶好口罩、做好實聯制及保持社交距離。