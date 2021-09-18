台中市新興自辦市地重劃區單元13已於2009年核備同意開發，卻延宕至今，逾千名地主18日齊集東山高中戶外籃球場舉行重劃會成立大會，選出湯明厚為理事長，他也表示，將加速重劃腳步，預計2025年完成土地分配工作，以增進土地利用及都市建設發展。

台中市單元13新興重劃區跨越北區、北屯區，包括錦村段、北屯段、青雲段及建和段、青田段部分土地，面積約102.5372公頃，以西為捷運紅線鐵路高架化與太原車站，以北為12單元重劃區與松竹商圈、以東為大坑風景區與14單元重劃區，以南為太平新光重劃區與九期重劃區。

該重劃會9月18日在北屯區東山高中戶外籃球場舉行成立大會，除審議通過重劃會章程修正案外，並選舉理、監事等提案；新任理事長為湯明厚，重劃區內有投票權人數為1256人，選舉結果順利產生9位理事、3位監事，當選名單並獲得人數867人同意，同意比率68.15％，同意面積占重劃區總面積79.05％，獲得決大多數地主支持與認同，新任理事長為湯明厚得票817張，占出席率的94.23％，深獲土地所有權人的支持。

湯明厚表示，未來13單將規劃一個大公園，並將區內三所學校預定地綠化，公園學校兩旁，會種植大樹讓所有鄰近之民眾有休閒娛樂場所，13單元將以規劃完整的步道，美化市容更讓居民有身心靈健康居住環境。

湯明厚指出，該區緊鄰台鐵紅線、捷運綠線、台74快速道路、太原車站、太原夜市、總站夜市，以及好市多複合商場，南來北往，交通便利；區內公共設施多，新都生態公園、綠園道、廍子萬坪公園、四座景觀橋、河濱步道、多條環河單車道、大坑風景區登山步道，綠覆率最高、景觀漂亮空氣品質好，鄰近又有的中台科大、東山完全中學、葳格高中、華盛頓中學等多所學校，民眾十分期待早日重劃完成。