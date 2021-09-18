國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決；中天新聞也特別設計全新的論戰模式「擺陣」候駕，為彼此交鋒激盪出更多火花！

在辛辣提問階段，前衛生署長楊志良提問，蔡政府疫苗政策荒腔走板，如果當選主席後要如何解決疫苗短缺問題？卓伯源表示，在今年五月的15號，國外僑胞找他指出莫德納副總裁說台灣已經買了500劑，你們還需要嗎？我們找了新北侯友宜市長向中央提問，結果陳時中表示，地方政府不能買疫苗。不只新北不能買疫苗，國民黨14個執政縣市也不能買疫苗！這是非常愚蠢的決策。

卓伯源表示，他當選黨主席後，會發起團購疫苗的活動，我們採購的疫苗一定比政府的便宜、迅速。讓民眾透過國民黨這個平台團購買疫苗，如果，民進黨要破壞民眾取得疫苗，民進黨就會在2024年下台，讓他付出慘痛教訓。