大陸載人飛船神舟十二號昨（17日）返回地球，3名太空人結束長達3個月的太空生活，神舟十三號計畫將於10月飛往太空，駐留時間從神舟十二號的3個月，增加至6個月，同樣以3名太空人的陣容啟航，專家表示，在太空站上，必須要有3名太空人，進行空間技術、航天技術和生物醫學等不同的實驗和任務。

神舟十二號昨日成功降落東風著陸場，聶海勝、劉伯明和湯洪波等3名太空人任務圓滿完成，順利返回地球，而在10月，神舟十三號載人飛船將接力啟航，乘載3名太空人，展開為期183天的太空生活。

至於為什麼一定要以「三人行」的陣容前往太空站呢？據陸媒報導，大陸載人航天工程空間站系統總指揮王翔解釋，在太空站上，3名太空人分別要進行不同的任務、科學實驗。

太空人在太空站上，會進行空間技術、航天技術和生物醫學實驗等三大空間科學實驗。空間技術實驗主要是觀察宇宙射線、失重環境下物質的各種特性；航天技術實驗是研究更先進的飛船和建置衛星；生物醫學實驗主要是研究人體在太空的各類反應，確保做出相對的保障。

事實上，神舟十三號早於6月神舟十二號發射前，就已經於地面待命，等待神舟十二號返回地球後，將於10月載3名太空人上太空站，而太空人名單也備受關注，有航天業內人士揣測，官方6月發布神舟十二號的3名備選太空人名單，可能就是下一次任務的正選名單。