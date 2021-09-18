智庫專家表示，由於澳洲缺乏建造核子動力潛艦所需的基礎建設，對相關人員的培訓體系也須從零開始，該國可能要耗費10到20年，才有辦法獲得有效運作核子動力潛艦的能力。

軍事新聞網站「Breaking Defense」17日報導，美國和英國先前投下震撼彈，宣布與澳洲共享機密核子動力潛艦技術，以在印太區域對抗中國大陸；不過許多軍事分析師告訴「Breaking Defense」，雖然目前計畫細節還不明朗，但由於澳洲缺乏核子工業基礎，該計畫可能須耗費10到20年的時間。

華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員、前美國海軍潛艦軍官沙德勒（Brent Sadler）指出，澳洲將須培養一批全新的核子工程師，且培訓專門從事核子技術作業的水兵或軍官至少需要2年的時間。

除第一線官兵之外，澳洲也將在核子工業人員培訓和基礎建設上遭遇巨大挑戰，一名未具名的造船業高階主管表示，相關作業需要操作、維護、輔助、醫療等大量不同領域的專業人員，也須打造嚴格的查核制度，「這將是一段漫長的過程」。

包括美國智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）客座研究員斯特凡尼克（Tom Stefanick）、智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）在內的多位專家都認為，由於中國大陸的威脅已迫在眉睫，澳洲新潛艦應不會是全新設計，而是以現役美英潛艦為基礎，如美國海軍維吉尼亞級（Virginia-class）或英國皇家海軍機敏級（Astute-class）。不過克拉克警告，若最終選擇維吉尼亞級，將可能佔據部分美國造艦工業資源，對迫切需要補充潛艦數量的美國海軍造成影響。