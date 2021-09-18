唇彩能瞬間提升氣色，因此是許多女生隨身必備的彩妝，近期迪奧、植村秀、ADDICTION推出唇彩新品，一抹展現仙氣十足的唇妝，限量推出的彩妝更令人想要立刻擁有，晚一步可能就買不到了。

▍1.迪奧藍星高訂絲絨禮盒

全新「迪奧藍星高訂絲絨禮盒」是凝聚精湛高訂工藝與彩妝專業藝術的完美結合，經典DIOR Cannage藤格紋設計，以精緻非凡的細膩燙印技術打造，將DIOR Cannage藤格紋燙印於午夜藍的高級絲絨質感盒身，完美展現DIOR前所未有的高訂魅力，成就絕對奢華的頂級質感。

迪奧藍星高訂絲絨禮盒。（圖／品牌提供）

迪奧藍星高訂絲絨禮盒內含4支「迪奧藍星唇膏」經典暢銷色：#720 豆沙紅棕、#772 紅棕玫瑰、#840 楓葉磚紅、#999特霧正紅，綻放獨特色彩美學；另外亦精選推出2支組，將最耀眼時尚的高訂色選收入其中：#840 楓葉磚紅、#999特霧正紅。唇膏蘊含3大美唇精華油，即便是霧面質地，獨特的豐潤效果也能絕佳延展，賦予雙唇最自然純淨的養護。

MODEL示範迪奧藍星唇膏#772紅棕玫瑰。（圖／品牌提供）

迪奧藍星高訂絲絨禮盒內含4支迪奧藍星唇膏。（圖／品牌提供）

▍2.植村秀無色限奶油緞光唇釉

植村秀全新無色限奶油緞光唇釉，獨有綿密細緻、柔滑飽和的奶霜質地，顛覆眾人想像的柔順絲滑，特殊指觸型刷頭設計，彷若手指般輕貼唇型，自然刷出輕抿漸層時尚唇妝，或是奶油光飽滿豐翹唇型，俐落方形管身，光拿著就是率性，獨特定量設計，讓你每一次沾取，都是剛剛好的用量，均勻滑順的幫雙唇溫柔上色，搭配細緻又富有彈性毛絨刷，輕輕滑動，就能均勻上色，打造前所未見的高級慕斯絲緞光，一抹持妝，滋潤貼唇，給予雙唇最有質感的時尚外衣。

MODEL示範無色限奶油緞光唇釉BG930玫瑰慕斯。（圖／品牌提供）

植村秀無色限奶油緞光唇釉手部試色。（圖／品牌提供）

植村秀無色限奶油緞光唇釉OR590手部試色。（邱映慈攝）

即日起購買任一唇彩，送植村秀全球品牌大使王一博明信片一張，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）

▍3.ADDICTION奧可玹癮吻水蜜光唇膏

ADDICTION本次限量彩妝的靈感來自不凋花、紫藤花、蘊含各種浪漫花語，癮吻水蜜光唇膏推出限量2色，添加植萃亮澤成分，展現好塗抹的滑順質地，賦予雙唇滋潤，也同時飽和顯色，添加3種亮澤美容油成分，實現宛如唇蜜般的鏡面水蜜光美唇。

ADDICTION奧可玹癮吻水蜜光唇膏。（邱映慈攝）

癮吻水蜜光唇膏#104羽毛雞冠花，以羽毛雞冠花色系為靈感的藍紫色。（邱映慈攝）