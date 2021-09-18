本季日本職棒有不少台灣好手正在努力奮鬥，其中包含打者王柏融、吳念庭、陽岱鋼，還有投手陳偉殷，目前王柏融和吳念庭都待在火腿一軍，近期表現都還算及格，而陽岱鋼雖然在上周重返睽違已久的一軍，但沒多久又遭下放。

而投手陳偉殷近來的消息不多，也讓球迷十分好奇他最近狀況如何，原來他早就被下放二軍，本季效力阪神虎的他最後一次於一軍出賽是5月7日的事了，而且下了二軍後他也因為傷勢，直到6月11日才登板投球，6月20日對巨人只投10球就退場，出現肩膀疼痛狀況。

這樣的狀態不要說回到一軍，能否在二軍有穩定出賽都是未知數，日媒《FullCount》近日盤點昔日擁有好表現，近期卻在二軍球員，其中就包含陳偉殷，日媒表示陳偉殷目前狀況不明，沒有頻繁在二軍出賽，今年要回到一軍的機會非常渺小。

另外媒體同樣提到打者陽岱鋼，而除了台灣好手外，他們也點名巨人投手井納翔一、火腿投手金子弌大、西武投手內海哲也等人，日本媒體評論一向都很精準，他們會仔細分析球員的近況，並加以評論球員的未來走向，如巨人中田翔就是活生生的例子。

中田翔轉投巨人一軍表現不佳，加上跑壘散漫、打球易情緒化，被點名很有可能在短期被下放二軍，沒想到他們料事如神，剛說完中田翔就被下放，除此之外陽岱鋼從季初也一再被點名，指出他回到一軍困難，甚至有被球隊淘汰可能，果真在人才輩出的巨人陣中他還是難有容身之地，僅上一軍兩周就被下放。

當然並不是證明日媒如同知名漫畫《死亡筆記本》，寫到誰誰就會面臨悲慘的下場，畢竟作為專業的媒體，他們只是就事論事，相信也沒有特別偏向指責日本或是台灣球員，所以陳偉殷還是有機會重返一軍，但若是受到傷勢影響，那他可能還是敵不過現實了！