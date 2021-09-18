中華職棒樂天桃猿18日出戰富邦悍將，柔道選手連珍羚受邀擔任開球嘉賓。（范揚光攝）

台灣「柔道女王」連珍羚18日為樂天桃猿開球，不同先前的東奧國手們都是站上投手丘，這次她身穿柔道服拎著球棒走上打擊區，她說：「不管參加什麼活動我都希望能穿上柔道服，宣傳柔道。」

這是連珍羚生涯首次進到棒球場，擔任開球嘉賓更頭一遭，「過去只有去打擊練習場打過幾次，真的站上棒球場的感覺非常不同，那種視野、壓迫感完全不一樣，站在上面讓我更能體會到原來選手平常是在這麼大的壓力下接受應援、挑戰自己的成績，今天的經驗讓我更佩服棒球選手。」

今天雖然也有穿上猿隊為他準備的57號球衣，但連珍羚在外面再穿上道服，她說：「比起我個人，我更想宣傳柔道，在這麼多人關注下，如果穿道服我覺得更能推廣這個項目。」

連珍羚之前在東京奧運在柔道女子57公斤級16強因吞3次指導而落敗，讓她淚灑武道館，經過這段時間的沈澱，她也想好自己的下一步，「我想我的柔道生命還沒結束，還會想往下一個目標努力。」

連珍羚表示，接下來她將在10月17日比完全運會後返回日本繼續訓練，為明年世界盃及杭州亞運備戰。至於是否再戰巴黎奧運？連珍羚沒把話說死，「任何事都很難說，目前就是先把下個目標達成後才會去想下一步。」