有些人天生就很會賺錢，甚至能迅速嗅到商機，投資看得很準確，因此能夠賺進大把的鈔票，讓人稱羨，《靈匣網》近日分享5個最有生意頭腦的星座男，女生嫁給他們，以後就不用怕沒錢。

第5名：雙魚座

雙魚男擁有獨特的自我催眠法，讓他們不斷意識到自己的責任，由於知道自身的壓力，成為他們努力賺錢的動力，不過因為雙魚座男個性較懶惰，且缺乏自制力，使他們錯過不少賺錢良機，雙魚男頭腦很好，只要好好努力，就能夠獲得不少收穫。

第4名：處女座

處女男心思細膩且觀察入微，使他們擁有生意嗅覺，而且龜毛的個性，使他們做事小心又謹慎，也成為事業助力，除此之外，他們很機靈、做事腳踏實地，只要看到一絲有關商機的線索，他們就會嘗試了解，如果是不錯的投資，他們就會做深度研究，且讓它發揮最好的市場效果。

第3名：巨蟹座

巨蟹男給人顧家的好形象，因此常讓人誤以為他們屬於憨厚老實的人，賺錢只會一步步慢慢來，但事實並非如此，他們其實非常有生意頭腦，擁有誓死奮鬥的精神，因此業績在同事間都是最好的，也是效率最高的，擁有家庭責任的他們，也不會讓另一半吃苦，可說是最佳老公人選。

第2名：摩羯座

摩羯男雖然智商一般，但卻非常努力且上進，他們一旦想出人頭地，就會不斷嘗試各種新東西，累積各種經驗後，他們就會進行分析，雖然賺錢速度沒有別人快，但時間久了，就會看見他們靠毅力產出的結果，可說是「錢途」光明。

第1名：雙子座

雙子座腦筋很靈活，總是有源源不絕的創新想法，可說是12星座中最會賺錢的，他們很清楚市場的需求，因此提出來的想法，顧客總是願意買單，只要他們努力上進，賺錢可說是一件很簡單的事情，因此若是嫁給他們，也不用擔心後半輩子要跟著吃苦。