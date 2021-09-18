新竹縣新豐國小校長柯幸宜今年獲得具有教育界奧斯卡稱號的師鐸獎，他自分發到新竹縣服務，曾在尖石鄉後山服務9年，現今任職學校又在海邊，柯幸宜小從打點學生餐點、特製廁所，大至重建校舍，被學童親切稱為「校長爸爸」，期望使學生在校內安全成長。

柯幸宜在從事教育工作已達30多年，其中有9年的時間，在尖石鄉的新光、石磊等學校服務，他從師專畢業後，就自願請調到山區，一路從導師、主任到校長，在海拔1600公尺的山上，協助發展原住民教育文化，不僅成立石磊國小的泰雅母語合唱團、射箭隊，也考量當地交通不便，還協助載送教師、學生，營造一家親的特色。

柯幸宜多在偏鄉學校服務，曾經看到因火災燙傷而失去頭髮的學生，讓他心生不捨，積極向外界募款，為學生植髮，也因看見腦性麻痺學生的需求，而打造專屬的廁所，並請廚房特製餐點，讓學生在校學習更加舒適，也因與學生親近，而被稱呼為校長爸爸。

新竹縣長楊文科肯定柯幸宜多年來在教育界的付出，不僅關心孩子的需求，也推動各項體育、閱讀等教育政策，並媒合政府、企業支持，在非都市型的鄉鎮，盡力為學生爭取資源，包含協助危險校舍老舊重建、推動基礎排球教育等，也多次舉辦新竹縣與全國體育競賽。

柯幸宜認為，擔任校長的目標，就是要讓學校成為孩子進步、成長的地方，每天都有所進步，因此他也希望學校教學和環境更好，讓學生安心成長。