和諧的性生活帶來的好處多多，除了能幫助筋骨適當活動，身心獲得滿足，沒想到還能減緩偏頭痛！

根據《搜狐網》健康專欄指出，頭痛發作帶來的噁心疼痛、頭暈疲勞，以及像是畏光、易怒和肌肉僵硬等症狀，均會導致性慾下降，但一項「性慾量表」顯示，一些偏頭痛患者可透過性行為緩解疼痛，過去也有研究指出，60％的偏頭痛患者表示，做愛時疼痛症狀確實明顯減輕，甚至有些人將做愛作為一種治療手段。

對此，專家解釋，慢性偏頭痛患者體內血清素較低，這是一種調節疼痛和情緒的激素，透過性行為能有效增加分泌。此外，性行為的過程中，女性的陰道壁和陰蒂受刺激時，會引發大腦釋放可體松（corticosteroids）、腦內啡（endophines）等荷爾蒙，這是身體的天然止痛藥，有助減輕甚至消除頭痛。

有趣的是，做愛不僅可以緩解偏頭痛，還可以止住鼻塞，原因是因為鼻內的軟組織含有大量血管，組織腫脹會造成鼻塞，但是在做愛時，隨著腎上腺素上升，血管也會收縮，當血液在鼻子流量減少，鼻子的軟組織就會打開，如此一來就能減輕鼻塞的症狀。