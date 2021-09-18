台灣桌球選手江宏傑和日本桌球甜心福原愛在7月宣布離婚，恢復單身的他重心放在兩個小孩上，也收到不少節目邀約，除了結束不久的《全明星運動會》，最近也參加實境節目《全明星觀察中》；今（18）日江宏傑更新IG動態，認為人生就是要不斷挑戰，還信心喊話要當最全能爸爸，感動許多粉絲。

江宏傑和前妻福原愛在一起時，一直給人愛家好男人的形象，就算遇到對方外遇偷吃，他第一時間也是想好好保護家人，因此在他們正式離婚後，有不少人都很關心恢復單身的江宏傑後續動向；而在《全明星運動會》的好表現，也讓他星路越來越順，近期參與不少節目，包括《綜藝玩很大》、《全明星觀察中》，都能看到他積極表現。

今日下午江宏傑在IG曬出一張全身穿戴潛水裝備的帥照，表示「你們是否有想過挑戰自己最害怕，或是最不擅長的事情嗎？」，原來一直給人運動健將形象的江宏傑，其實很怕水中運動，他甚至說自己「怕水到爆」，但疑似為了節目要挑戰自我。

江宏傑也帥氣地吐露心理想法，「人生還有很多事需要學習挑戰，做就對了」，更表示自己要當個「最全能爸爸」。不少網友也都很替她開心，紛紛大讚，「好勇敢，真的太厲害了，突破自我耶」、「挑戰非舒適圈，需要勇氣與毅力」、「這張特別的帥」。