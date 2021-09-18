許多產業受疫情影響改變營運模式，加上疫情三級警戒期間就業市場暫停徵才，近期疫情警戒調降二級，桃園市勞動局恢復辦理，近期將會有多場徵才活動，提醒有需求的民眾要把握機會。

勞動局就業職訓服務處17日辦理一場中型現場徵才活動，有24家廠商提供1750個以上工作機會，其中喜提達物流公司更釋出理貨員、客服人員等多元職缺，是該次活動內最受歡迎廠商，另現場提供部份職缺供求職者進行視訊面試，總計吸引近350人參加，初步媒合276人，媒合率達75％。

勞動部為鼓勵企業雇用待業民眾推出「安穩僱用計畫2.0」，雇主在9月30日前若雇用公立就業服務機構推介的勞工，成功媒合的雇主及勞工雙方皆可領取獎助津貼。勞動局統計，截至8月31日為止，桃園「安穩僱用計畫」已有737家企業申請、3065名勞工參加計畫，2058人推介媒合，961人順利媒合上工。

就服處處長劉玉儀處長指出，現值社會新鮮人投入職場旺季，為鼓勵尋職，中壢就業中心會以簡訊通知符合前述計畫資格的失業民眾參加徵才活動。另外，隨著疫情趨緩、企業求才需求回升，桃為協助中高齡及青年待業市民朋友順利求職，9月24日上午10時至下午2時，將於中壢區海豐海鮮餐廳辦理「就業找出路 相挺有頭鹿」現場徵才活動。

劉玉儀說，這次邀請南亞電路板、千如電機、葛瑪蘭客運、太平洋電線電纜、台灣晶技、肉多多餐飲、台灣日通國際物流等36家知名中高齡友善企業參與，現場提供逾2300個以上工作機會，開出多元化職缺，甚至有參與廠商開出6萬元以上高薪要招募人才，呼籲求職者把握機會。