中秋節許多人都回返家團聚，醫師也提醒，台灣即將在2026年邁入超高齡社會，老年人口將高達全部人口20％，失智問題需特別留意，尤其年輕人時常不在家，要趁團聚時刻關心家中長者，特別是有無經常重複敘述相同的事情或經常性遺忘，提早治療才能控制病情。

桃園療養院高年精神科主任陳建志舉例，76歲的彭老先生過去從事貨車司機十多年，雖然患有糖尿病，但原本身體硬朗、頭腦精明，但近年來容易健忘、記不住新事物，最近幾個月甚至拒服糖尿病用藥、不吃家中食物等異常行為，入夜後更會焦躁不安、有時整晚不睡，讓照顧的同住家人身心俱疲，在親友的建議下才到醫院檢查。

經過醫院一系列的抽血檢驗、認知功能評估及腦部影像檢查後，彭先生被診斷為「失智症合併精神行為症狀」，所幸在積極治療後，病情明顯改善而出院

陳建志指出，失智症不是單純的正常老化現象，而是腦部異常加速退化的病理過程，其病因相當複雜，臨床表現也很多樣性，常見的分類有阿茲海默氏症、血管型失智症、路易氏體失智症、巴金森氏症併發失智症、額顳葉型失智症等，雖失智症目前仍無法治癒，但現今已有多種上市藥物可能對某些病人具有療效，可延緩其病程的惡化，一定要儘早就醫控制病情。

民眾往往分不出失智症與正常老化的記憶力減退有什麼不同，對此桃療醫師李佩穎回應，正常老化的狀況是可能會偶爾忘記某些事情，但通常能事後能再想起來，但失智症患者卻可能完全忘記有這件事情。她提醒，今天恰逢是國際失智症日，家人團聚的時刻也別忘了多留意家中長者的健康狀況。