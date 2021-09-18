資深女星張庭與老公林瑞陽在大陸經營微商保養品事業有成，坐擁超過300億人民幣(約1200億台幣)驚人身家，未料張庭近日就被發現一口氣註銷9間公司，背後動機引發揣測，甚至更有傳言指出，她已逃回台灣。對於外面傳聞不斷，張庭態度淡定，今(18日)一早仍敬業在社群平台開直播帶貨，以行動打破逃回台灣的傳聞。

根據大陸企業徵信機構「企查查APP」顯示，台灣女演員張庭（本名張淑琴）擔任法定代表人的9家公司，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運凡企業管理有限公司等於近日核准註銷。據資料顯示，張庭註銷的這9家公司全是在今年上半年成立，註冊資本皆為4500萬人民幣，合計約4.05億人民幣（約17.3億台幣），數目不小。

張庭今早在員工簇擁下，照常直播帶貨。(取自抖音)

值得一提的是，張庭微商TST母公司及關連公司，上個月才被知情人士透露，因涉嫌傳銷，被湖北省襄陽市保康縣市場監督管理局為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金，向保康縣人民法院申請凍結上海達爾威貿易有限公司及其相關公司共3億人民幣資金。

對於種種傳聞，張庭友人今日也向《中時》回應，張庭並沒有回台灣，至於註銷期下9間公司是因沒有開展業務，沒有存續必要。而張庭本人今早則照常在抖音直播帶貨，51歲凍齡美貌依舊，唯一雙鳥仔腿瘦得嚇人，而員工更代為透露張庭身高165公分、體重僅41公斤，而這也是她24年來不吃一粒米嚴格控制飲食的成果。