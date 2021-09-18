國民黨主席選舉今(18日)再度進行電視辯論會，在媒體提問階段，問題如何看待92共識議題時，《中國時報》總編輯王銘義指出，海基會和海協會於1992年在香港進行會談，當時這個會談，針對兩岸怎麼處理一個中國問題，達成原則性共識，這個共識後來就被歸納稱為九二共識，所以才會有1993年的新加坡辜汪會談，1998年10月上海辜汪會晤，2005年的連胡會，以及2015年的馬習會，這完全和九二共識這個基礎有關，大陸方面把九二共識定義成定海神針，也認為說，台灣沒有接受九二共識，兩岸關係走不下去，大家很關心，沒有九二共識，兩岸關係就沒辦法回到這種大交流、大發展時代。

王銘義指出，很遺憾的是，台灣很多民眾，甚至是國民黨黨員，都不是很清楚九二共識的真正內涵，但過去又標榜兩岸關係是國民黨的強項，想請問位4候選人，九二共識被現在執政當局汙名化、妖魔化的過程中，國民黨怎麼看待九二共識的定位，內涵是什麼？個人怎麼看待九二共識的實質內涵？大陸方面的底線是什麼？有機會當選，如何說服更多老百姓理解、認知、接納九二共識？

朱立倫表示，兩岸關係的敏感性非常高，不能光靠說，是要靠實質做的，也要靠經驗累積，11年前第一屆海峽論壇，自己以副主席身分帶團參加，談到九二共識時，一定會說雙方定義內、涵有所不同，和來在碰到不同級別的領導人和官員時，都會強調定義內涵有所不同，這就是我們一定要堅持表達的立場。

朱立倫認為，兩岸可以相互交流的基礎，就是求同存異 ，九二共識基本的精神就是求同存異，就是創造性的模糊，不要把差異講太清楚，可以講定義、內涵有所不同，或簡稱「一中各表」，這是雙方都有的默契，若要打破默契，變成其他的定義，不但台灣和大陸有意見，全世界也聽不懂了，所以自己一在強調求同尊異，近一步相互尊重，尊重差異才能化異求同。

朱立倫強調，現在我們是在野黨，不是執政黨，不要想可以一步可及，或是違反《兩岸人民條例》去簽任何協議或備忘錄，現在能做的，就是社會力交流，不論文化、宗教、城市、經貿和學術交流，進一步堆疊善意，避免雙方陷入惡意的沉默螺旋。

對此，張亞中直言，朱立倫對九二共識不了解，所謂的1992共識，更精確來說，是92年的相互了解，當中有兩個共識，和一個沒達成的共識，台北方面堅持一個中國原則，謀求國家統一，北京方面堅持一個中國原則，追求國家統一，這個是沒有共識的，後來北京簡化成一中原則、反對台獨，沒有共識、相互擱置的地方，到底一中的內涵是什麼？台北希望說一中各表，但北京沒有接受，北京說現在討論的是事務性問題，以後進入政治對話，大家再來討論，九二共識只能處理事務性問題，沒辦法結束兩岸敵對狀態，走向和平，馬政府時代兩岸有事務性交流，但敵對仍然存在，民進黨就希望兩岸敵對繼續下去。

針對朱立倫的說法，張亞中認為，結果就是兩岸敵對永遠沒解決，和平協議幾乎是不可能，大家在這邊講的都是空話，「我在台大教兩岸關係，還在說我是紅統和急統，你說你捍衛中華史觀，我在街頭捍衛史觀，編教科書的時候你在哪裡？不要選舉到了就捍衛中華史觀」，九二共識當然是定海神針，但沒辦法解決政治難題，所以他才提出，若當選黨主席，會帶著和平備忘錄，解決第3個問題，找到雙方的共識，大家可以妥協下的產物。

卓伯源則說，九二共識是台灣重要的兩岸和平基礎，九二共識是不斷在進化的，我們要深化九二共識，九二共識深化的基礎、精髓，就如同前主席吳敦義2008年赴大陸時曾說的，「九二共識就是一中各表」，講一中，大陸才開心；講各表，台灣才安心，各取所需，要讓民眾了解九二共識的過去，現在與未來。

卓伯源指出，民進黨執政後，拋棄九二共識，造成兩岸關係緊張，九二共識能不能堅持，就是戰爭與和平的選擇，兩岸關係惡化下去，將來會可能發生戰爭，只有堅持深化九二共識，才是未來和平的基礎。

江啟臣表示，這個問題，對美中台、對兩岸、對台灣至關重要，兩岸和美中台都涉及如何處理一中問題，兩岸當年達成共識，求同存異、擱置爭議、解決人民問題，這就是先主權模糊化，但過去這些年，政黨輪替了，九案二共識被抹紅、被抹黑，我們執政時就落實，並不穩定，民進黨執政時期兩岸沒有交流，不接受九二共識，兩岸關係倒退到原點，甚至更嚴重，現在重啟，是要回到原汁原味的九二共識，因為經過民進黨執政，已經變質，應該回到原汁原味，只有兩岸都回到原汁原味的九二共識，未來重啟對話是有契機的。

江啟臣認為，要讓九二共識能夠穩定，這涉及美中台三邊關係，美國的一中政策、北京的一中原則、台灣的一中各表，實際上都在處理一中，為何這三邊不能好好有共識？原汁原味的九二共識，如能得到美國某種程度上的認同，台灣人民在看待九二共識時，會有另外一番想法，這會讓國民黨未來的論述更有說服力。