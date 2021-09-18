中秋賞月，台中人也瘋追曼哈頓懸日！從17日開始西區公益路沿線傍晚時分，追日人潮漸漸聚集，現場除了民眾此起彼落的快門聲外，更是頻頻聽到民眾對此美景發出的讚嘆聲，直呼「真是太美了！」中秋連假首日台中市第一分局公益派出所也出動員警加強疏導勤務。

根據氣象局預報，台中市自9月17日起連續三天將出現難得一見的懸日現象，傍晚時分，紅紅火火的太陽沿著街道正中間緩緩落下，浪漫絕美的景象，讓人彷彿置身在紐約曼哈頓的街頭。而氣象局更預測公益路沿線（民權路以西）將是最佳觀測路段。

賞景現場廣大人潮眾多，波麗士大人更出動大聲公向民眾宣導「注意隨身財物！小心扒手！」、「倒數10秒！請退到紅線後方」等溫馨提醒。（馮惠宜攝）

民眾以及大批攝影愛好者也奔相走告，提前至公益路與英才路口天橋上卡位等候，傍晚時分，追日人潮漸漸聚集，中市警一分局為了讓民眾有安全無虞的賞景環境，中秋連假交通尖峰潮也特別增派警力及義交人員，於公益路沿線重要路口執行定點交通疏導勤務外，並沿線加強巡邏，確保人車通行順暢，守護追日粉絲安全。