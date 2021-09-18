台灣人愛買保單的程度眾所周知，人壽保險滲透率更高居世界第一；然而，投保眉角多，如果沒有掌握好這些眉角，即便買了再多的保險，可能都是白搭！就像你還記得之前買保險時，是否有填寫要保人、被保人及受益人等相關資訊？或是壓根已經忘了是否有指定受益人，甚至有填寫受益人卻不記得寫了誰當受益人。

沒有指定保單受益人恐被扣遺產稅

根據財政部說明，個人投保人壽或是年金保單，如果想要節稅，除了要保人與被保人皆為「自己」且未涉及重病或是舉債投保等原則外，並在受益人欄位填寫「法定繼承人」，這樣才能避免落入遺產稅的範圍。

小花平台保險顧問指出，受益人填寫並非義務，即便不填寫也不會怎麼樣；只是，在「沒有指定」受益人的情況下，理賠金會被算入去世那位被保險人的遺產裡，還會被扣一筆遺產稅，再由法定繼承人繼承。

另一方面，與其相反的情況是，在「有指定」受益人的情況下，理賠金不用課遺產稅， 且受益人拿到的理賠金在新台幣3330萬元以下者，也不需計入受益人當年度的基本所得額。

以下舉個實際案例說明：

小安與丈夫大朋兩人結婚多年但膝下無子，平日雖偶有爭吵，大致上兩人感情還算是相當不錯。然而，令人遺憾的是，大朋在一次意外事故中死亡，而他在身前買了1張保額100萬元的人壽保單，由於在投保當時，小安與大朋兩人正因為一些生活瑣事不停地吵架，也因此就沒有填寫「身故保險金受益人」，一場保險金繼承的爭議就這麼展開了。