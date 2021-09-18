近年來交通建設越來越完善，捷運也成為民眾主要交通運輸工具之一，不過當災害發生時，人群疏散勢必成為主要問題。為此桃園市政府消防局第三大隊特別在18日凌晨1點，到桃園機場捷運A9a緊急停靠站進行捷運車廂搶救演練，車廂內煙霧密佈，場面相當逼真。

山腳分隊長葉昱旗表示，這次搶救演練是模擬捷運列車從A10站出發，往林口方向的上行302車次，行駛至距離A9a緊急停靠站約20公尺處時，第一節車廂因不明原因發生事故，列車起火燃燒停駛於高架軌道上，司機員立即回報行控中心通知消防等相關單位前往救援，並請行控中心斷電後，由列車長立即執行旅客下軌道疏散作業。

葉昱旗說，現場位處高架路段，若列車上真有多名旅客受傷，要將旅客全數疏散及救出，對機捷人員及消防救災人員應變能力來說，實為一大挑戰。這次透過現場踏勘及實際搶救演練，可以熟知捷運站場站的地理特性、救災動線、車輛部署等相關位置，也能了解各項捷運車廂的各項輔助逃生設備，唯有平時做好萬全準備，才能在災害來臨時讓損失減至最低。

第三大隊大隊長殷明坤指出，藉由各單位的通力合作，藉此加強機場捷運公司人員及消防救災人員於捷運系統軌道發生災害時的緊急通報、列車內旅客疏散流程、以及強化捷運列車的災害應變處理程序，在災害發生時才能妥善因應，讓災害及傷亡降到最低，希望透過這場搶救演練，提升捷運人員及消防同仁的救災安全及搶救效能。