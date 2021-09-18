中秋節4天連假看展覽，首推風靡全球超過6000萬人的國際藝術展「印象莫內－光影體驗展」，亞洲首展昨（17日）起至12月19日新光三越高雄左營店展開，將莫內名作《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列中常看到的中日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，讓消費者觀賞時宛如置身名畫。

新光三越高雄左營店「印象莫內－光影體驗展」可觀賞莫內名作《睡蓮》系列。（新光三越提供）

去年「再見梵谷—光影體驗展」吸引全台近30萬人觀賞，這回「印象莫內」的沉浸式投影區結合影像、聲音、氣味，營造全方位體驗的觀展環境，設置多達30多部投影設備、高達6公尺的投影牆、2000幅印象派作品，彷彿投身印象派輝煌年代。

新光三越高雄左營店「印象莫內－光影體驗展」設置多達30多部投影設備、高達6公尺的投影牆。（新光三越提供）

特別的是，展覽還與台灣新銳藝術家桑拿大可合作，10月31日前於本館11樓文化會館，同步推出「反骨世代—印象大師群像」特展，以現代的手法幽默描繪其中10位印象派藝術家，表現過去與現在的反轉畫風。展期間持台北站票券也可搶先觀展，購票詳洽https://pse.is/monet2021KHH。