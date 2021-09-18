新竹市長林智堅接受節目專訪，主持人問到是否會參選「大新竹市長」，林智堅強調，這是兩階段問題，第1是先要合併升格，第2才有選不選的問題，他既然提出這個倡議，就要留下來，至於是否入閣？他說，想留在家鄉一直服務。

提出新竹縣市合併升格倡議的林智堅，接受專訪時再暢談合併升格的急迫性與必要性，他說，以大新竹輕軌為例，過去首長雖都有規畫，但往往因財源不足而滯留難行，他上任後看到前瞻基礎建設，因此把握機會爭取規畫。

不過，因為縣市分屬兩個執政單位，竹市已完成可行性評估，但竹縣現在才開始，他就是看到因縣市分家造成的行政效率問題，雖是1個共同生活圈，但治理步調卻不同，如果縣市合併，很多問題都能迎刃而解，且可作整體的規畫。另，科技部數據指出，科學園區上半年營收創8年最大漲幅，3大科學園區中竹科成長最多，因此竹科能量大，縣市合併能讓竹科這個經濟巨人更好發展與成長。

他並舉例，台積電目前雖然是在新竹縣的土地上設廠，但其中涉及到新竹市的連絡道路，如果縣市合併，包括土地的徵收、都市計畫重新檢討都能事權統一，能夠讓護國神山群設廠更順利，跟世界比賽更有競爭力。

林智堅說，他提出合併倡議之後，縣長楊文科除了支持並且加碼升格，但因苗栗現階看起來其內部還有很多不同的意見，他認為應該竹竹合併先行，且民調顯示，新竹縣、市民眾中，56.5％民眾明確表態支持合併升格，既然郎有情、妹有意，竹縣市的合併升格就應該大力來推動。

主持人也提到，合併升格要修法，要由行政院內政部提出，還是要由地方來發動？林智堅表示，目前還不敢說要由誰來提，現在主要還是要跟縣民、市民來溝通，畢竟還有人存有疑慮，這都還要來努力。

至於是否會入閣？林智堅指出，如果可以，留在家鄉做事是他的期望，他很幸運，39歲在市民支持下就選上市長，投入選舉只有短短100天，新竹市民給他很大的支持和肯定，如果讓他自己來決定或選擇，希望新竹市長任期跟日據時代的制度一樣，連選連任，為家鄉服務，但關鍵是要由人民來決定。