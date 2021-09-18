歡慶中秋節，HAPPY GO攜手遠傳friDay購物，9月23日前推出點數兌換購物金優惠，同時提供「圓滿中秋，食在好禮嗨」專區，包辦各式好料理及闔家同歡組合；另，結合韓國正官庄和Aunt Stella詩特莉手工餅乾等品牌，即日起推出卡友專屬的消費滿額及1點兌換優惠活動，送禮還可賺購物金、享優惠。

今年中秋是降二級警戒後第一個連假，為鼓勵謹守社交距離，HAPPY GO祭出網購優惠，9月23日前可用40點兌換遠傳friDay購物60元購物金；friDay購物也設置「圓滿中秋」專區，網羅各家名店月餅5折起，也有中秋好料理、烤肉派對禮、闔家同歡禮、健康寵愛禮，及運動樂活禮等類別；貴族級海陸燒烤組千元有找，還可選購無煙烤盤、不沾鍋燒肉烤盤等周邊商品。

Aunt Stella詩特莉與迪士尼聯名推出中秋禮盒，活動期間消費即贈送小鹿斑比限量版提袋，HAPPY GO也加碼提供卡友獨享的優惠，消費滿額並參加門市限定QR code活動，消費滿1000元送綜合餅乾獨享包，消費滿5000元送秋楓禮盒，消費1萬元送秋日禮盒。

保健食品在防疫期間是送禮熱門，HAPPY GO與韓國正官庄合作，9月22日前扣HAPPY GO點數1點，可兌換GOODBASE系列500元抵用券，不限兌換張數，全台門市據點皆可使用。