保時捷號召全球員工為慈善開跑，保時捷虛擬路跑（Porsche Virtual Run）已於17日起跑，將持續至10月3日，活動期間每跑1公里便可籌措50美分善款，全額款項將捐贈給Make-A-Wish基金會，幫助在生活上遭逢巨大挑戰的孩子們順利實現心中的夢想。保時捷希望，藉由這些蘊含正能量的經歷和體驗，賦予因病所苦的兒童及其家人繼續與疾病奮戰的堅強力量。迄今，全球已有超過50萬名兒童獲得幫助。

受限於全球疫情，過去於保時捷位於斯圖加特祖文豪森總部舉辦的6小時慈善路跑活動，今年將改以Porsche Virtual Run的嶄新形式舉行，台灣保時捷以及全球各地保時捷公司皆將共同響應這項行動，實踐保時捷「以夢想為驅動力」的品牌使命。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示，藉由Porsche Virtual Run，我們得以為需要幫助的孩子們多付出些心力，心愛的孩子病重，往往會讓全家生活也出現翻天覆地的變化，要在這樣的艱辛時刻中保持樂觀，是一項巨大的挑戰。保時捷期盼與Make-A-Wish Foundation齊力傳遞希望之光，照顧更多正在為生命奮鬥的孩子。保時捷家族亦將秉持對於運動的熱情，全心全意投入其中。

在Porsche Virtual Run，參加者可以步行也可以慢跑，跑步的距離及節奏亦可自行決定。任何想共襄盛舉的人，只需在PUMATRAC應用程式上註冊，就能開跑。此外，作為響應善舉的小小誘因，保時捷員工將能在三個傳奇賽道上共同為慈善邁步：利曼賽道（全長13.626 km）、紐柏林北環賽道（全長20.83 km）或Targa Florio賽道（全長72 km）。